Homem é detido em flagrante por pilotar moto embriagado no Nova Aquidauana

Aquidauana
Caso aconteceu às 16h do último sábado (23)
Um homem de 59 anos foi detido em flagrante às 16h do último sábado (23) pela Polícia Militar por pilotar uma moto em visível estado de embriaguez no bairro Nova Aquidauana.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele estava em uma Honda CG 125 de cor vermelha, ziguezagueando na esquina com a Rua Luiz Pinto, quando foi abordado pela PM, que fazia ronda no endereço citado. A equipe policial notou que o homem estava exalando um forte odor etílico e apresentava falta de coordenação motora.
Diante dos fatos, o autor foi conduzido à Delegacia de Polícia e, a motocicleta, encaminhada para o pátio do Detran.
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