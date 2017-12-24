Jovem fica na mira de espingarda de vizinho na Vila Bertolino

Um jovem de 22 anos, moradora da R. João Pace, na Vila Bertolino, acionou a Polícia Militar de Aquidauana para atender uma ameaça que sofreu por parte de seu vizinho.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava sentado em frente de sua residência na companhia de seu tio quando, de forma inesperada e sem motivo, seu vizinho foi até o local e apontou uma espingarda em sua direção, o ameaçando.

Quando os policiais chegaram ao local, já não o encontraram e então foram até a residência da irmã do autor, que relatou aos policiais que a arma do crime estava dentro de uma caixa em um quarto e, prontamente, a entregou.

A arma foi levada até a Delegacia de Polícia do município para as devidas providências. O caso segue sob investigação.