Jovem fica na mira de espingarda de vizinho na Vila Bertolino

Ameaça
O crime foi atendido pela Polícia Militar de Aquidauana
Um jovem de 22 anos, moradora da R. João Pace, na Vila Bertolino, acionou a Polícia Militar de Aquidauana para atender uma ameaça que sofreu por parte de seu vizinho.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava sentado em frente de sua residência na companhia de seu tio quando, de forma inesperada e sem motivo, seu vizinho foi até o local e apontou uma espingarda em sua direção, o ameaçando.
Quando os policiais chegaram ao local, já não o encontraram e então foram até a residência da irmã do autor, que relatou aos policiais que a arma do crime estava dentro de uma caixa em um quarto e, prontamente, a entregou.
A arma foi levada até a Delegacia de Polícia do município para as devidas providências. O caso segue sob investigação.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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