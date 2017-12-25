Casal se agride durante ceia de Natal e acaba na delegacia

Um casal, de 18 e 19 anos, se agrediu durante a ceia de Natal, no Bairro Aeroporto e parou na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada e ao chegar ao local foi informada pela jovem de que por motivos fúteis brigou com o marido.

Ambos sofreram lesões e escoriações que geraram hematomas, O caso foi registrado como lesão corporal recíprocas e violência doméstica.