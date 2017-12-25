Casal se agride durante ceia de Natal e acaba na delegacia

Aquidauana
Caso ocorreu no Bairro Aeroporto
Um casal, de 18 e 19 anos, se agrediu durante a ceia de Natal, no Bairro Aeroporto e parou na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada e ao chegar ao local foi informada pela jovem de que por motivos fúteis brigou com o marido.
Ambos sofreram lesões e escoriações que geraram hematomas, O caso foi registrado como lesão corporal recíprocas e violência doméstica.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS