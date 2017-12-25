Jovem fica ferido após avançar preferencial e bater de frente com Fiat Strada

Um jovem de 19 anos ficou ferido depois de bater de frente com um Fiat Strada na véspera do Natal, no Bairro Aeroporto, em Aquiduana. O rapaz teria avançado a preferencial, segundo testemunha.

Conforme um vigia de uma empresa, a camionete Fiat/Strada conduzida pelo jovens de 24 anos trafegava pela rua Antônio Campelo em sentido bairro/centro e a motocicleta Honda/Bros conduzida pelo jovem de 19, trafegava pela Rua Francisco Pereira no sentido centro/bairro.

O condutor da motocicleta não teria respeitado a parada obrigatória e realizando uma conversão a esquerda pela Rua Antônio Campelo, sentido ao asilo, quando colidiu de frente com a camionete Fiat/Strada.

Que o condutor da motocicleta sofreu lesões graves, sendo uma fratura exposta, e foi encaminhada ao pronto socorro.

A motocicleta foi liberada ao pai da vítima e o veículo Fiat/Strada encaminhado ao pátio do Detran, pois estava com a documentação atrasada.