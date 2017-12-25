Natal amanhece nublado e garoando na região Pantaneira

A segunda-feira (25), Natal no mundo inteiro, amanhece nublada e garonando na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul. O clima segue instável até a próxima quarta-feira (27).

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a passagem de uma frente fria pelo litoral de SP seguido de uma massa de ar frio provoca declínio de temperatura especialmente no sul do Estado.

Na terça e na quarta-feira (27), as temperaturas voltam a elevar-se lentamente e observam-se as instabilidades com pancadas isoladas de chuva em todo estado no período da tarde e início da noite.