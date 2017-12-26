Mulher chama a PM após se cansar da insistência de ex para reatar casamento

Aquidauana
Caso foi registrado como perturbação da tranquilidade
Uma mulher de 31 anos acionou a Polícia Militar depois da insistência de ex-marido de 37 anos, para reatar o relacionamento. O caso ocorreu no Jardim Planalto, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, Além de ir até a casa da mulher, o homem estaria insistindo via celular por diversas vezes.
A mulher afirma que acabaram de se separar e o ex-marido tem tirado sua paz. O casal foi levado até à Delegacia de Polícia Civil e o caso foi registrado como perturbação da tranquilidade (violência doméstica).
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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