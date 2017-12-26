Vizinho entra no meio de discussão de ex-casal e agride homem no Natal

Aquidauana
Caso foi registrado como lesão corporal dolosa
Durante uma discussão entre um ex-casal no Bairro Serraria, em Aquidauana nesta segunda-feira (25), um vizinho interferiu e agrediu um homem com um soco.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima mora no local, que seria uma vila de casas, quando durante uma discussão verbal com a ex-mulher, o suspeito sem motivação o golpeou com um soco na testa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS