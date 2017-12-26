Vizinho entra no meio de discussão de ex-casal e agride homem no Natal

Durante uma discussão entre um ex-casal no Bairro Serraria, em Aquidauana nesta segunda-feira (25), um vizinho interferiu e agrediu um homem com um soco.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima mora no local, que seria uma vila de casas, quando durante uma discussão verbal com a ex-mulher, o suspeito sem motivação o golpeou com um soco na testa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.