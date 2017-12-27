Homem acusa jovem de furto e confusão vai parar na Delegacia de Aquidauana

Policial
Caso foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (27)
Na manhã desta quarta-feira (27), um homem procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um crime de calúnia contra o seu irmão, ocorrido na noite de terça-feira (26).
De acordo com o boletim de ocorrência, o autor chegou adentrando sua residência, localizada na R. São Paulo, no Aeroporto 2, perguntando sobre seu irmão e dizendo que o mesmo teria furtado um celular no bar do qual é proprietário. Nesse instante, ele informou que seu irmão não se encontrava, mas o autor continuou insistindo, dizendo "vamos dar uma volta, foi seu irmão sim que furtou o celular".
Informações dão conta de que o furto aconteceu há alguns dias e que terceiros teriam visto o jovem acusado com o celular furtado, mas não há nenhuma prova do possível crime.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS