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Homem acusa jovem de furto e confusão vai parar na Delegacia de Aquidauana

Caso foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (27)

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/12/2017 às 15:55

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Na manhã desta quarta-feira (27), um homem procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um crime de calúnia contra o seu irmão, ocorrido na noite de terça-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor chegou adentrando sua residência, localizada na R. São Paulo, no Aeroporto 2, perguntando sobre seu irmão e dizendo que o mesmo teria furtado um celular no bar do qual é proprietário. Nesse instante, ele informou que seu irmão não se encontrava, mas o autor continuou insistindo, dizendo "vamos dar uma volta, foi seu irmão sim que furtou o celular". 

Informações dão conta de que o furto aconteceu há alguns dias e que terceiros teriam visto o jovem acusado com o celular furtado, mas não há nenhuma prova do possível crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do município.

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