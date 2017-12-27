Memphis Confecções traz o melhor da moda para Aquidauana

A loja Memphis Confecções está em evidência no município de Aquidauana por trazer tudo aquilo que há de mais inovador no mercado da moda nacional.

No local, inaugurado no dia 20 de setembro deste ano, existem opções de roupas para todos os gostos nos setores masculino, feminino e infantil, com todas as tendências que estouram em São Paulo e, consequentemente, em todo o Brasil.

Os proprietários da loja, que estão muito felizes com a aceitação por parte da população aquidauanense, atribuem o sucesso ao bom atendimento, ao bom preço e à qualidade de todos os produtos que são ofertados no local.

O atendimento ao público, normalmente, é realizado de segunda a sábado, das 8h às 18h, mas neste período de festas funcionará das 8h às 21h. A loja fica localizada na R. Estevão Alves Corrêa, no Shopping Barrakech.