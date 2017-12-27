Para pintura de berços e macas de hospital, professora pede doações de tinta e aguarrás

Solidariedade
Moradora publicou o pedido, nesta terça-feira (26), em seu perfil no Facebook
Para finalizar um trabalho de muito amor, uma professora de Aquidauana pede ajuda da população. Vânia Lúcia Estadulho está pintando berços e macas de hospital e precisa de tinta esmalte e aguarrás.
A moradora publicou o pedido, nesta terça-feira (26), em seu perfil no Facebook. O post já recebeu vários compartilhamentos. As doações podem ser em tinta esmalte de qualquer cor, aguarrás, ou se preferir com algum valor em dinheiro para a compra dos materiais.
A publicação finaliza: “Por favor quem puder ajudar, seja com qualquer valor ou mesmo compartilhando ficaremos muito agradecidos, eu e os que precisam ficar internados. AGRADECEMOS DE CORAÇÃO (sic)”.
Os interessados em ajudar podem enviar o endereço no perfil da professora que está identificado como “Vânia Lucia Estadulho”, que ela mesmo busca.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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