Por não ganhar presente, adolescente agride avó e acaba apreendido no Nova Aquidauana

Absurdo
Caso aconteceu por volta das 18h da última terça-feira (26)
Por volta de 18h da última terça-feira (26), um adolescente de 14 anos foi apreendido no bairro Nova Aquidauana pela Equipe Getam, do 7º Batalhão da Polícia Militar, após agredir sua própria avó.
De acordo com as informações do 7º BPM, a apreensão ocorreu após a avó, de 58 anos, ter acionado a equipe policial pelo 190, informando ter sofrido agressões verbais e físicas por parte de seu neto. Já no local, a guarnição recebeu da senhora a informação de que o garoto ficou irritado por não ter ganho uma bicicleta e um aparelho celular de presente de Natal.
No momento em que a mulher terminou de fazer o relato aos oficiais, o adolescente chegou em casa e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do 7º BPM
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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