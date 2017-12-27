Por não ganhar presente, adolescente agride avó e acaba apreendido no Nova Aquidauana

Por volta de 18h da última terça-feira (26), um adolescente de 14 anos foi apreendido no bairro Nova Aquidauana pela Equipe Getam, do 7º Batalhão da Polícia Militar, após agredir sua própria avó.

De acordo com as informações do 7º BPM, a apreensão ocorreu após a avó, de 58 anos, ter acionado a equipe policial pelo 190, informando ter sofrido agressões verbais e físicas por parte de seu neto. Já no local, a guarnição recebeu da senhora a informação de que o garoto ficou irritado por não ter ganho uma bicicleta e um aparelho celular de presente de Natal.

No momento em que a mulher terminou de fazer o relato aos oficiais, o adolescente chegou em casa e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do 7º BPM