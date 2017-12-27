Quarta-feira começa nublada e Inmet alerta para tempestades

Aquidauana
Temperatura máxima em Aquidauana é de 32°C em MS
O fim do ano se aproxima e o tempo deve continuar nublado. Em Aquidauana, a quarta-feira (27) começou com o céu coberto de nuvens e temperatura de 22°C.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), áreas de instabilidade se intensificam sobre o Estado e podem causar pancadas de chuvas por vezes intensas.
O dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima é de 33°C.
O Inmet emitiu aviso de tempestades em Mato Grosso do Sul válido durante a manhã desta quarta-feira. “Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h).
Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS