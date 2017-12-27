Quarta-feira começa nublada e Inmet alerta para tempestades

O fim do ano se aproxima e o tempo deve continuar nublado. Em Aquidauana, a quarta-feira (27) começou com o céu coberto de nuvens e temperatura de 22°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), áreas de instabilidade se intensificam sobre o Estado e podem causar pancadas de chuvas por vezes intensas.

O dia deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima é de 33°C.

O Inmet emitiu aviso de tempestades em Mato Grosso do Sul válido durante a manhã desta quarta-feira. “Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h).

Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”.