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Aquidauana e Anastácio

Vendendo doces em carretinhas, trabalhador faz sucesso por sua irreverência

Trabalhando com os dois filhos, o som alto de seus 'veículos' chama a atenção de toda a população da região

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/12/2017 às 17:17

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Quem mora em Aquidauana e Anastácio certamente já ouviu o som das carretinhas do senhor Valdemir Francisco Ferreira, de 48 anos, que ganha a vida vendendo doces na região e chama a atenção pelo alarme 'à lá' trio elétrico. 

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro", ele explicou que trabalha com dois de seus três filhos e, com as carretas, vende cocada, coquinho, maçã do amor e doce de leite em copinho, e que, com a 'elaboração' do transporte, ele consegue alcançar um grande público. "Eu bolei essa forma para trabalhar porque sabia que chamaria a atenção. Antes, eu trabalhava com uma caixinha de som e uma bicicleta, mas fui ampliando e criei esse carrinho, que graças a Deus é um sucesso", disse.

Vendendo por toda a região, ele também pontuou que o trabalho é árduo. "A gente anda bastante. Nos finais de semana, vamos para o bairro Nova Aquidauana, Pinheiros, Cidade Nova, Arara Azul, além das áreas centrais", explicou.

Apesar do sucesso com a maioria da população, o trabalhador disse que muitas pessoas reclamam de sua forma particular de chamar a atenção do público. "O povo reclama. Tem gente que diz que o barulho incomoda, mas a gente precisa trabalhar. É a nossa forma de vender. Eu já fiz um teste e, sem o som, a nossa venda cai bastante", falou.

Ainda assim, Valdemir comemora suas pequenas vitórias diárias. "Graças a Deus, temos uma boa clientela. Tenho muitos fregueses na região e vendo de tudo. Não posso dizer que uma ou outra coisa vende mais, porque é bem completo e, todo dia, sai de tudo. Isso deixa a gente feliz", finalizou.

 

 

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