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Operação Boas Festas

Caçamba no Centro chama a atenção, mas uso da vaga não é ilegal, diz prefeitura

Indignação surgiu após Operação da Polícia Militar, na semana do Natal, recolher motocicletas que estavam estacionadas em locais irregulares

Daniele Valentin

Publicado em 28/12/2017 às 09:00

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Depois que a Operação Boas Festas, na última semana, focou nos estacionamentos regulamentados na área central de Aquidauana e recolheu ao pátio do Detran diversos veículos estacionados irregularmente, uma caçamba em vaga de motocicleta chamou a atenção de moradores, nesta quarta-feira (27). Uma foto foi publicada no Facebook e recebeu dezenas de compartilhamentos, mas de acordo com o sargento Cruz, assessor especial de trânsito de Aquidauana, a ação está dentro da lei, desde que o responsável pela construção tenha autorização da Assessoria Especial de Trânsito do município.

Um internauta publicou na tarde desta quarta-feira (27) a foto da caçamba estacionada em uma vaga de motocicleta no Centro. Intrigado, o rapaz fez um desabafo e questiona o poder publico.

“Olá pessoal venho por desde poste mostrar minha indignação em relação as Motos que foram recolhidas na semana passada por estarem estacionada em lugares "IRREGULAR" na visão da Agetran...mais hoje vi no centro de Aquidauana uma cena que me deixou intrigado.Se nós motociclistas que estacionarmos em lugar "IRREGULAR" temos nossas motos recolhidas por tal fato,qual será a punição para o proprietário dessa obra que ocupa o espaço destinado para o estacionamento das motos? Nem uma pois estivi no centro mais uma vez e o problema continua...Cadê o poder público nessa hora? Mais para recolher as Motos que não estam estacionada no lugar correto por causa que não respeitam as vagas como esse proprietário e vários outros motoristas que também oculpam nossas vagas...ai o poder público aparece para tirar nosso bem...Como fica isso senhor prefeito?O que vocês acham disso...?Será justo isso? (sic)”.

O Jornal O Pantaneiro indagou o sargento Cruz sobre a situação, que garantiu que o uso da vaga por caçamba está dentro da lei, desde que o responsável pela construção tenha autorização da assessoria especial de trânsito e sinalize devidamente o local.

“O aviso deve ser feito, para alertar o tempo que a caçamba ficará no local, e claro para resguardar o proprietário de alguma multa. Os próprios donos de caçamba têm conhecimento da legislação. Não pode esquecer da sinalização, adesivos reflexivos e fitas zebrada.

A fiscalização que recolheu diversos veículos, durante o Natal, mobilizou equipes de toda a jurisdição do 7º Batalhão de Polícia Militar como Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda. As ações devem continuar, mesmo após fim da semana de festas.

“Ela tem acontecido e vai continuar, no sentido de se preservar o direito do usuário. Veículos de quatro rodas também foram guinchados. Pode ser que tenham mais motociclistas reclamando que tiveram o veículo guinchado para o pátio do Detran, mas é que eles são os que mais cometem infrações. Hoje está um problema estacionar no quadrilátero central do município. Pedimos a compreensão de todos e que se estacionem nos devidos locais. Temos que nos educar no trânsito”, finalizou o sargento Cruz.

O outro lado

O dono da caçamba garantiu que só deposita os coletores de sua empresa diante de autorização da polícia. “Eu sempre falo que não posso colocar sem a autorização, mas eles (os clientes) vão na polícia, inclusive essa caçamba está parada em frente à loja da mulher que solicitou” disse.

Na Capital

Dono de caçamba coletora de resíduo que atuar em desacordo com a legislação municipal está sujeito a multa que varia de R$ 149,76 a R$ 299,52, em caso de reincidência. O prestador de serviço será multado quando colocar a caçamba na rua fora da faixa de estacionamento ou sobre a calçada atrapalhando a passagem dos pedestres.

Sinalização

As partes dianteira e traseira da caçamba deverão ser pintadas na cor amarela. Tarjas de 38 centímetros de largura, também amarela, terão que ser afixadas na parte de cima das laterais.  O coletor de entulho precisará conter ainda 16 faixas refletivas nas extremidades superiores.

Espaço terá que ser reservado para que o prestador de serviço coloque o número da caçamba, nome e telefone da empresa e o número de contato da Agetran para eventuais reclamações da população.A caçamba poderá ser colocada em calçada desde que seja garantido espaço de pelo menos 1,5 metro para passagem de pedestre. Ela não poderá ser usada para armazenamento de lixo doméstico ou hospitalar.

Você Repórter -  Flagrantes, denúncias, reclamações, fotos, vídeos e sugestões podem ser enviados para os números de WhatsApp (67) 9 9956-2153/ (67) 9 9856-0000, ou por e-mail: redacao@opantaneiro.com.br . Seja um colaborador do Jornal O Pantaneiro com total sigilo garantido por lei.

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