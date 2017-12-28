Em briga, homem desvia de tijolo e derruba rival com paulada na cabeça

Aquidauana
Confusão ocorreu no Bairro São Pedro, em Aquidauana
Um homem de 54 anos sofreu um corte na cabeça depois de ser atingido por uma paulada durante uma briga no Bairro São Pedro, em Aquidauana, na noite desta quarta-feira (27). O suspeito de 58 anos teria arremessado a madeira para se defender de tijolada.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM viu a confusão e o aglomerado de pessoas, enquanto fazia rondas pelo bairro. No local, foi informada de que a vítima teria arremessado um tijolo na direção de um rival, porém não acertou.
Para se defender, o suspeito teria arremessado um pedaço de madeira que acertou a vítima na cabeça. Com um corte, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o suspeito levado à delegacia.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS