Em briga, homem desvia de tijolo e derruba rival com paulada na cabeça

Um homem de 54 anos sofreu um corte na cabeça depois de ser atingido por uma paulada durante uma briga no Bairro São Pedro, em Aquidauana, na noite desta quarta-feira (27). O suspeito de 58 anos teria arremessado a madeira para se defender de tijolada.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM viu a confusão e o aglomerado de pessoas, enquanto fazia rondas pelo bairro. No local, foi informada de que a vítima teria arremessado um tijolo na direção de um rival, porém não acertou.

Para se defender, o suspeito teria arremessado um pedaço de madeira que acertou a vítima na cabeça. Com um corte, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o suspeito levado à delegacia.