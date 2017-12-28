Funcionários do Hospital Municipal recebem hoje a última parcela do 13º salário

Os funcionários do Hospital Municipal de Aquidauana podem, enfim, ter um final de ano tranquilo: o pagamento da última parcela do 13º salário foi efetuado nesta quinta-feira (28) pela Prefeitura Municipal, que está intervindo na administração do mesmo. A primeira parcela foi paga na última terça-feira (26).

Chegou ao conhecimento da equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" que, até o depósito da primeira parte do pagamento, a equipe de saúde estava reclamando do atraso, uma vez que a Prefeitura de Aquidauana havia pago integralmente, no dia 19 de dezembro, o 13º salário dos servidores municipais, mas ainda não havia quitado a dívida com o setor hospitalar.

O Secretário de Saúde de Aquidauana, Dr. Eduardo Moraes, comemorou o pagamento, que deverá 'adiantar a situação' de muitos funcionários. "Não havia saldo suficiente para efetuar todo o pagamento em uma única parcela, mas hoje está tudo regularizado, graças a Deus", pontuou, de forma sucinta.