Quinta-feira amanhece nublada e previsão é de chuvas intensas

A quinta-feira (27) começou parcialmente nublada com alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), para chuvas intensas no Mato Grosso do Sul. As temperaturas variam entre 22°C e 32°C.

O alerta de chuvas intensas traz o grau de severidade com perigo potencial. O aviso aumenta a preocupação de ribeirinhos que teme enchente do Rio Aquidauana.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).