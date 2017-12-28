Quinta-feira amanhece nublada e previsão é de chuvas intensas

Previsão do tempo
Temperaturas variam entre 22°C e 32°C
A quinta-feira (27) começou parcialmente nublada com alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), para chuvas intensas no Mato Grosso do Sul. As temperaturas variam entre 22°C e 32°C.
O alerta de chuvas intensas traz o grau de severidade com perigo potencial. O aviso aumenta a preocupação de ribeirinhos que teme enchente do Rio Aquidauana.
Instruções
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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