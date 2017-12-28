Veterinário faz alerta sobre os danos dos fogos de artifício aos cães

Época de festas é um período que gera muitos transtornos aos animais, principalmente aos cães e, por isso, a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" buscou a palavra de pessoas que convivem diretamente com cachorros para falar sobre o assunto.

O médico veterinário Felipe Martins Palácio explicou que o estresse causado pelos fogos de artifício provocam muitos danos à saúde dos animais. "Os cães sentem medo, agitação e podem, inclusive, desenvolver transtornos físicos e mentais por conta do barulho. Isso ocorre pela sensibilidade acústica dos cachorros, que é muito maior que a dos seres humanos", pontuou.

Uma vez que é praticamente impossível impedir que toda a cidade comemore este período de festas, o veterinário ainda aconselha oferecer aos animais alguma espécie de conforto básico. "No momento da queima de fogos, é bom que o dono permaneça junto ao seu animal de estimação, de preferência em um ambiente fechado, tanto para reduzir ruídos externos, como também para evitar que o cachorro fuja. As vezes, o som da televisão ou do ventilador pode ajudar a abafar o barulho. Indicamos também que o dono coloque uma coleira de identificação em seu pet, para facilitar os procedimentos em caso de fuga", explicou.

A aquidauanense Vera Lúcia, de 39 anos, é dona de três cachorros e falou sobre os transtornos que enfrenta com a chegada das festas de fim de ano, principalmente do Ano Novo. "Meus cães são bonzinhos, mas nessa época eles ficam doidos. Por conta do barulho, eles se escondem embaixo da cama, da mesa, entram no banheiro e causam uma confusão", disse.

Com o tempo, ela conta que aprendeu a 'controlar' seus pets. "Agora eu sei que eles tem medo. Então, quando chega essa época, eu coloco eles dentro do meu quarto e já fecho a porta, porque assim eles ficam mais calmos", finalizou.

Campanha

Nas redes sociais, principalmente no Facebook, é possível observar que muitas pessoas estão compartilhando e publicando notas a respeito dos fogos de artifício e seus danos aos animais.

A página "Dogueiros", que reúne apaixonados por cachorros, publicou um vídeo sobre o assunto e, até o momento, já possui mais de 5 mil compartilhamentos.

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