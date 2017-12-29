Amigos fazem ação solidária e distribuem alimentos para famílias carentes da região

Na tarde da última quinta-feira (28), a KC-Produções e o carnavalesco Kevin Constantino, com a ajuda de vários amigos, realizaram pela primeira vez uma ação solidária em prol das famílias carentes e humildes dos municípios de Aquidauana e Anastácio.

Um dos idealizadores da ação, Kevin Constantino, falou com exclusividade à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", informando que os participantes do projeto arrecadaram alimentos e montaram sacolões para entregarem a essas famílias. "Eu queria ajudar quem realmente precisava. Tive apoio da 7 Estrelas Salgados e a T.U.S.J.B., além de todos os meus amigos. É preciso fazer o bem sem olhar a quem", disse.

Após o sucesso da primeira edição, a ação deverá ter continuidade nos próximos anos, com o mesmo objetivo.