Amigos fazem ação solidária e distribuem alimentos para famílias carentes da região

Solidariedade
Ação foi realizada na tarde da útima quinta-feira (28)
Na tarde da última quinta-feira (28), a KC-Produções e o carnavalesco Kevin Constantino, com a ajuda de vários amigos, realizaram pela primeira vez uma ação solidária em prol das famílias carentes e humildes dos municípios de Aquidauana e Anastácio.
Um dos idealizadores da ação, Kevin Constantino, falou com exclusividade à equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", informando que os participantes do projeto arrecadaram alimentos e montaram sacolões para entregarem a essas famílias. "Eu queria ajudar quem realmente precisava. Tive apoio da 7 Estrelas Salgados e a T.U.S.J.B., além de todos os meus amigos. É preciso fazer o bem sem olhar a quem", disse.
Após o sucesso da primeira edição, a ação deverá ter continuidade nos próximos anos, com o mesmo objetivo.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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