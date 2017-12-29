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Mega da Virada

Com chance faturar R$ 280 milhões, aquidauanenses lotam fila de casa lotérica

O sorteio será no dia 31 de dezembro, e as apostas poderão ser feitas em todas as casas lotéricas do País até 14h (horário de Brasília) do mesmo dia

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/12/2017 às 17:48

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Enquanto muitos estarão fazendo a contagem regressiva para 00h ou enumerando metas para 2018 durante a virada do ano, outros estarão ansiosos para conferir se as seis dezenas apostadas na Mega-Sena da Virada trarão para eles um novo ano de muita prosperidade financeira. Na edição que se aproxima, a de nº 2.000, a prosperidade atende pelo prêmio de R$ 280 milhões.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" foi, na tarde desta sexta-feira (29), até a Lotérica Trevo da Sorte, acompanhar o movimento da população aquidauanense nesse 'jornada' pela sorte. 

Nauir Silva de Jesus, de 58 anos, um dos nossos entrevistados, falou que ainda não pensou no que faria caso fosse o felizardo a receber a quantia. "Nunca vi todo esse dinheiro e nem pretendo. Espero que, se acertar, outra pessoa acerte também", explicou, de forma humilde.

O aposentado Adolfo Pereira, de 79 anos, explicou que, caso fature a bolada, investirá em coisas para o seu futuro. "Eu iria investir em coisas boas, para frente. Iria fazer girar esse dinheiro todo. É a primeira vez que eu jogo e, as vezes, por ficar pensando, a sorte chega", disse, em tom bem humorado.

Já o trabalhador autônomo Juliano Carvalho da Silva disse que está jogando para 'conquistar seu futuro'. "Eu sempre jogo e, dessa vez, se eu ganhar, pretendo fazer várias coisas por aí. Acredito que a sorte, esse ano, está em Aquidauana. Alguém daqui vai conquistar essa vitória", tentou prever.

O sorteio será no dia 31 de dezembro, e as apostas poderão ser feitas em todas as casas lotéricas do País até 14h (horário de Brasília) do mesmo dia. Pessoas físicas que são correntistas da Caixa podem fazer as apostas por meio do Internet Banking.

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