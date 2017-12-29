Jovem é agredido com barra de ferro no Cemitéro Municipal de Aquidauana

Lesão Corporal Dolosa
Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (29)
Um jovem de 22 anos foi agredido na manhã desta sexta-feira (29), por volta de 09h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava no local quando lá chegou um indivíduo conhecido como 'Carioca', que foi em direção a ele e iniciou uma discussão. Com o 'calor da situação', o autor pegou um pedaço de barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando um corte na lateral direita da cabeça.
O crime foi registrado como 'lesão corporal dolosa' na Delegacia de Polícia Civil do município.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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