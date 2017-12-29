Jovem é agredido com barra de ferro no Cemitéro Municipal de Aquidauana

Um jovem de 22 anos foi agredido na manhã desta sexta-feira (29), por volta de 09h, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava no local quando lá chegou um indivíduo conhecido como 'Carioca', que foi em direção a ele e iniciou uma discussão. Com o 'calor da situação', o autor pegou um pedaço de barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando um corte na lateral direita da cabeça.

O crime foi registrado como 'lesão corporal dolosa' na Delegacia de Polícia Civil do município.