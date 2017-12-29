Ladrão corta cerca e furta bicicleta no Bairro Nova Aquidauana

Furto
Caso foi registrado como furto qualificado; ninguém foi preso
Uma mulher de 47 anos procurou a Polícia Civil para denunciar o furto de sua bicicleta, no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, na tarde de ontem, quinta-feira (28). O ladrão chegou a cortar a cerca da residência.
Conforme o boletim de ocorrência, a bicicleta estava na porta da casa de sua filha. A residência é cercada por arame e o portão estava fechado, quando o crime ocorreru.
Ainda segundo informações, o autor cortou a cerca da parte dos fundos para levar a bicicleta.
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