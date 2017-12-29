Roberto Gonçalves Ferreira morre aos 76 anos vítima de câncer

O morador de Aquidauana Roberto Gonçalves Ferreira, conhecido como Betão, morreu na madrugada desta sexta-feira (29) durante uma falência respiratória. ‘Betão’ lutava contra um câncer, denominado tumor de klatskin, e chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Regional em Campo Grande, na última quarta-feira (27).

Roberto estava internado desde o dia 13 de dezembro após diagnóstico de câncer nas vias biliares, o tumor de klatskin já havia tomado o fígado, pâncreas e a vesícula.