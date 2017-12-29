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Roberto Gonçalves Ferreira morre aos 76 anos vítima de câncer

‘Betão’ não resistiu ao tratamento oncológico e faleceu nesta madrugada

Daniele Valentin

Publicado em 29/12/2017 às 08:47

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O morador de Aquidauana Roberto Gonçalves Ferreira, conhecido como Betão, morreu na madrugada desta sexta-feira (29) durante uma falência respiratória. ‘Betão’ lutava contra um câncer, denominado tumor de klatskin, e chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Regional em Campo Grande, na última quarta-feira (27).

Roberto estava internado desde o dia 13 de dezembro após diagnóstico de câncer nas vias biliares, o tumor de klatskin já havia tomado o fígado, pâncreas e a vesícula.

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Ele estava no setor de oncologia do hospital e chegou a passar por um procedimento cirúrgico na quarta-feira pela manhã para drenagem da área afetada pelo tumor.

O corpo será velado na Pax Universal, em Aquidauana, mas ainda não há informações sobre o início do velório nem o horário do sepultamento.

 

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