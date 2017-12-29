Última sexta-feira no ano será quente, mas com pancadas de chuva à tarde

A última sexta-feira (29) do ano começou quente na região pantaneira. Apesar da variação de temperaturas entre 27°C e 36°C podem haver pancadas de chuva no período da tarde.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas da tarde para a noite, especialmente nas cidades da região sul, onde pode chover forte.