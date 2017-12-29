Última sexta-feira no ano será quente, mas com pancadas de chuva à tarde

Previsão do tempo
Temperaturas variam entre 27°C e 36°C
A última sexta-feira (29) do ano começou quente na região pantaneira. Apesar da variação de temperaturas entre 27°C e 36°C podem haver pancadas de chuva no período da tarde.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas da tarde para a noite, especialmente nas cidades da região sul, onde pode chover forte.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Informe publicitário
Megaevento acontece de sexta-feira (18/09) a domingo (20/09) em Pedro Juan Caballero; loja terá descontos, promoções-relâmpago e milhares de produtos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS