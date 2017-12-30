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Tragédia

Aquidauanense Flavio Weis não resiste e morre após acidente em Bonito

O corpo será transportado para Aquidauana na tarde desta sexta-feira (29)

Schimene Duque Weber

Publicado em 30/12/2017 às 08:30

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O aquidauanense Flávio Weis, de apenas 35 anos, morreu após se envolver em um acidente de moto em Bonito, onde trabalhava como recepcionista no Marruá Hotel.

Ele, que tinha dois filhos, de 10 e 8 anos, respectivamente, já trabalhou no Sicredi de Aquidauana e faleceu enquanto estava indo trabalhar, em um acidente de trânsito com a moto que pilotava na Rua das Flores, na esquina com a R. Pedro Alvares Cabral.

Informações de um funcionário do hotel dão conta de que ele teria saído do local pela manhã para seguir para o seu outro emprego, na empresa Venzella Transportes, pela qual ele dirigia durante o dia.

Após tomarem conhecimento do acidente, os funcionários seguiram imediatamente para o hospital do município, onde ele chegou vivo e, após de 5 bolsas de sangue aplicadas por cerca de 1 ou 2 horas, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Flávio teria sofrido um trauma sério na cabeça, além de ter absorvido todo o impacto com a região pélvica. A vítima era cardíaca, já havia feito uma cirurgia do coração e em fevereiro de 2018 faria outra.

O corpo está sendo velado na Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento está marcado para as 8h da manhã deste sábado (30) no Cemitério Parque Cidade Natureza (Cemitério do Dourado) .

A equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro segue acompanhando o caso.

*Matéria alterada às 7h30 para inclusão de informações.

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