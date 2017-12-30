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Roubo a mão armada

Ladrão armado revista corpo de vítima para roubar celular e foge de bicicleta

Moça de 25 anos estava na guarita do serviço quando foi rendida pelo bandido

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 10:30

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Uma jovem de jovem, de 25 anos, viveu momentos de terror após ser rendida por um ladrão armado enquanto trabalhava na guarita de um depósito, no Bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana. O crime ocorreu por volta das 21h, desta sexta-feira (29).

A vítima assumiu o plantão às 16h e em seguida chegou ao local um homem perguntando de outro funcionário. A vítima informou não era o horário de serviço dele e o homem foi embora.

À noite, o homem retornou com uma arma do tipo revolver e disse “ME DÁ SEU CELULAR, CARREGADOR E FONE”. Mesmo após a vítima entregar os pertences, o autor a revistou perguntando se a mesma estava armada, ordenando silêncio e ameaçando voltar.

O autor, então, pegou sua bicicleta e fugiu do local sentido o Bairro Arara Azul. A bicicleta era modelo Poti, mas a vítima não conseguiu ver a cor. O homem vestia camisete branca, calça jeans azul, boné vermelho e preto. O suspeito é moreno claro, estatura média, em torno de 1,70 metro.

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