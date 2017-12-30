Não deixe para última hora; Confira o que abre e fecha no feriado de Ano Novo

Aquidauana
Comércio funciona em horário especial neste fim de ano
Às vésperas de dar adeus a 2017 e boas vindas a 2018, Aquidauana já caminha em clima de feriado e as lojas, supermercados, agências bancárias, shoppings, funcionam em horário especial neste fim de ano.
O presidente do Sindicato do Empregados no Comércio de Aquidauana e Região, Douglas Rodrigues, ressalta que o comércio funcionará, no dia 31 de dezembro até as 16h30, com os devidos pagamentos de horas extras.
Confira o que abre e o que fecha no feriado de Ano Novo:
Comércio da área central
Dia 31: aberto até às 16h30
Dia 01 de janeiro: fechado
Supermercados
Dia 31: horários serão estendidos até às 18h
Dia 01 de janeiro: fechado
Correios
Dias 29 e 30: agências ficam fechadas
Prefeitura
Estão fechadas desde o dia 22 de dezembro e só retornam no dia 15 de janeiro.
Bancos
Ficam fechados entre os dias 29 de dezembro e 1° janeiro
Sanesul
O serviço não será interrompido;
Farmácias
Dia 31; as farmácias de Aquidauana deverão atender até às 20h
Dia 01 de janeiro: ficarão fechadas
Samu 192
Plantão 24h
?Delegacias
As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.
Defesa Civil
Em caso de emergências por conta da chuva, o plantão funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. O telefone é 199.
Poder Judiciário
O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará em feriado forense até o dia 6 de janeiro de 2018.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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