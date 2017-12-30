Não deixe para última hora; Confira o que abre e fecha no feriado de Ano Novo

Às vésperas de dar adeus a 2017 e boas vindas a 2018, Aquidauana já caminha em clima de feriado e as lojas, supermercados, agências bancárias, shoppings, funcionam em horário especial neste fim de ano.

O presidente do Sindicato do Empregados no Comércio de Aquidauana e Região, Douglas Rodrigues, ressalta que o comércio funcionará, no dia 31 de dezembro até as 16h30, com os devidos pagamentos de horas extras.

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Ano Novo:

Comércio da área central

Dia 31: aberto até às 16h30

Dia 01 de janeiro: fechado

Supermercados

Dia 31: horários serão estendidos até às 18h

Dia 01 de janeiro: fechado

Correios

Dias 29 e 30: agências ficam fechadas

Prefeitura

Estão fechadas desde o dia 22 de dezembro e só retornam no dia 15 de janeiro.

Bancos

Ficam fechados entre os dias 29 de dezembro e 1° janeiro

Sanesul

O serviço não será interrompido;

Farmácias

Dia 31; as farmácias de Aquidauana deverão atender até às 20h

Dia 01 de janeiro: ficarão fechadas

Samu 192

Plantão 24h

?Delegacias

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente.

Defesa Civil

Em caso de emergências por conta da chuva, o plantão funciona 24 horas por dia, todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. O telefone é 199.

Poder Judiciário

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul estará em feriado forense até o dia 6 de janeiro de 2018.