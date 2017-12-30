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Previsão do tempo

Virada do ano pode ter tempestade e granizo, diz alerta meteorológico

Aviso garante que podem haver estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos

Daniele Valentin

Publicado em 30/12/2017 às 07:00

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O sábado (30) começou nublado com possibilidade de chuva no Pantanal. Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 27°C e 36°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Além das pancadas de chuva previstas, há alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul. O aviso traz grau de severidade de perigo potencial. Com início nesta sexta-feira (29), o aviso segue até às 22h59 do domingo (31).

O acumulado de chuva pode somar até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. O risco é baixo, mas podem haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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