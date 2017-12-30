Virada do ano pode ter tempestade e granizo, diz alerta meteorológico

Previsão do tempo
Aviso garante que podem haver estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos
O sábado (30) começou nublado com possibilidade de chuva no Pantanal. Em Aquidauana, as temperaturas variam entre 27°C e 36°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Além das pancadas de chuva previstas, há alerta de tempestade para Mato Grosso do Sul. O aviso traz grau de severidade de perigo potencial. Com início nesta sexta-feira (29), o aviso segue até às 22h59 do domingo (31).
O acumulado de chuva pode somar até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. O risco é baixo, mas podem haver corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Instruções
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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