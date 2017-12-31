Confusão em posto de combustível do Bairro Alto vai parar na delegacia

Na tarde do último sábado (30), uma confusão em um posto de combustível localizado na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, mobilizou uma ação da Polícia Militar e acabou na Delegacia de Polícia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do crime, de 33 anos, informou que a vítima, de 40 anos, havia agredido sua namorada e, por isso, ele começou a briga, dando socos em seu rosto que causaram lesões na cabeça e no nariz da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para encaminhar a vítima ao Pronto Socorro e o autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis no caso. Até o momento, não há informações sobre a pessoa que supostamente teria sido agredida e causado toda a confusão.