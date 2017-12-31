Inmet prevê céu nublado e trovoadas para a véspera de Ano Novo

O aquidauanense que estava esperando um pouquinho de Sol e calor para aproveitar a virada do ano já pode esquecer essa possibilidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que o decorrer de todo o dia seja nubado, com possibilidades de trovoadas durante a tarde deste domingo (31) e pancadas de chuva isoladas durante a noite.

Ainda é previsto que a temperatura mínima seja de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar o 33ºC.