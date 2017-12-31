Inmet prevê céu nublado e trovoadas para a véspera de Ano Novo

Meteorologia
Previsão foi atualizada na manhã deste domingo (31)
O aquidauanense que estava esperando um pouquinho de Sol e calor para aproveitar a virada do ano já pode esquecer essa possibilidade.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que o decorrer de todo o dia seja nubado, com possibilidades de trovoadas durante a tarde deste domingo (31) e pancadas de chuva isoladas durante a noite.
Ainda é previsto que a temperatura mínima seja de 24ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar o 33ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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