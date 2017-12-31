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Ladrão armado assalta irmãs e leva celular de deficiente auditiva na Cidade Nova

Roubo ocorreu na manhã do último sábado (30), na esquina com a R. Giovani Toscano de Brito

Schimene Duque Weber

Publicado em 31/12/2017 às 08:49

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Durante a manhã do último sábado (30), na Cidade Nova, em Aquidauana, duas irmãs foram assaltadas na R. Dos Ferroviários , na esquina com a R. Giovani Toscano de Brito, sendo que uma delas é deficiente auditiva.

Conforme o boletim de ocorrência, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada para se deslocar até o endereço descrito onde, segundo denúncia, um ladrão havia cometido um roubo. No local, entraram em contato com as vítimas, que relataram que estavam indo na casa de uma colega e, ao chegarem em frente à residência, foram abordadas por um homem armado em uma bicicleta, que ainda as ameaçou, dizendo "não grita, senão eu atiro" e levou o celular da deficiente auditiva, que estava no bolso de trás do short de sua irmã. 

Informações dão conta de que o autor estaria pedalando em uma bicicleta feminina modelo Poti, com uma camiseta de time listrada de amarelo e vermelho e uma calça jeans.  

A PM realizou diligências pela região, mas o autor ainda não foi localizado. A Delegacia de Polícia do município segue investigando o caso para tomar as providências cabíveis.

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