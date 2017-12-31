Populares denunciam briga de rua e provocam mobilização da Polícia Militar

Vias de Fato
Fato aconteceu durante a madrugada deste domingo (31)
Durante a madrugada deste domingo (31), a Polícia Militar foi acionada por populares para comparecer à Vila Pinheiro para conter uma briga de rua.
De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia apontava que a confusão era entre quatro pessoas, mas somente duas foram encontradas pela guarnição, que seriam dois homens, de 30 e 29 anos, respectivamente.
A briga aconteceu na Rua Felipe Orro, em frente ao campo nº 01, e ainda não teve os motivos explanados.
A Delegacia de Polícia de Aquidauana investiga o caso e ouve os autores, que foram levados às autoridades para as providências cabíveis.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS