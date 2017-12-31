Populares denunciam briga de rua e provocam mobilização da Polícia Militar

Durante a madrugada deste domingo (31), a Polícia Militar foi acionada por populares para comparecer à Vila Pinheiro para conter uma briga de rua.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia apontava que a confusão era entre quatro pessoas, mas somente duas foram encontradas pela guarnição, que seriam dois homens, de 30 e 29 anos, respectivamente.

A briga aconteceu na Rua Felipe Orro, em frente ao campo nº 01, e ainda não teve os motivos explanados.

A Delegacia de Polícia de Aquidauana investiga o caso e ouve os autores, que foram levados às autoridades para as providências cabíveis.