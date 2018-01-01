Primeiro dia de 2018 será chuvoso, prevê Inmet

O dia 1º de janeiro de 2018 promete ser chuvoso no município de Aquidauana, conforme previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

De acordo com o dados divulgados até o momento, é provável que chova durante todo o dia, com riscos de trovoadas isoladas no período da tarde.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.