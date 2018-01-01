Primeiro dia de 2018 será chuvoso, prevê Inmet

Previsão do Tempo
A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC
O dia 1º de janeiro de 2018 promete ser chuvoso no município de Aquidauana, conforme previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
De acordo com o dados divulgados até o momento, é provável que chova durante todo o dia, com riscos de trovoadas isoladas no período da tarde.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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