Terça-feira deverá ser nublada e chuvosa, prevê Inmet

O tempo chuvoso não deverá dar trégua ao município de Aquidauana nesta terça-feira (02).

De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que o dia permaneça nublado, com possibilidade de chuva durante todo o dia e até mesmo trovoadas isoladas no período vespertino.

A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.