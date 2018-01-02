Terça-feira deverá ser nublada e chuvosa, prevê Inmet

Previsão do Tempo
A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC
O tempo chuvoso não deverá dar trégua ao município de Aquidauana nesta terça-feira (02).
De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é provável que o dia permaneça nublado, com possibilidade de chuva durante todo o dia e até mesmo trovoadas isoladas no período vespertino.
A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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