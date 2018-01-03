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Lamento

Aquidauanense lamenta morte de cachorro provocada por fogos de artifício

O animal foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, dia 1º de janeiro

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/01/2018 às 11:14

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Uma aquidauanense que preferiu não se identificar lamentou, através de uma postagem no Facebook, a morte de um de seus cachorros, provocada pelo barulho dos fogos de artifício utilizados na virada do ano.

O animal foi encontrado morto na manhã de segunda-feira, dia 1º de janeiro, e despertou sua revolta. "Obrigada Aquidauana, os fogos mataram meu cachorro. Que Deus dê em dobro", escreveu, em seu perfil da rede social.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com ela, que lamentou a situação. "Perdi um animal lindo por causa dos fogos. Ele chamava Bito, era um vira-lata e ainda era filhote. Não tinha absolutamente nada de problema de saúde. Tinha só 7 meses e nunca tinha passado por isso", explicou. 

A mulher ainda disse que deixou o animal no veterinário, para que os exames pertinentes sejam feitos e as devidas explicações sejam dadas. "Deixei com o médico, mas todo mundo sabe que foi por causa dos fogos. Ele era um cachorro saudável. O corpo ficou em uma clínica para que os exames pudessem ser feitos", finalizou.

 

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