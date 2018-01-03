Cepa abre inscrições para curso de técnico em agropecuária

O Centro de Educação Profissional de Aquidauana (Cepa) abriu processo seletivo para o curso gratuito de técnico em agropecuária. A capacitação é realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

A prova para ingresso no curso será realizada no dia 4 de fevereiro, entre às 7h30 e 11 horas, na sede do Cepa, localizada na Avenida Aquidauana, Km 12, na Uems. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: 67 3241 - 5344 ou 3904 - 2245.