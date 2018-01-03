Homem compra moto com numeração raspada e vai preso pela PM

Equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início da tarde desta quarta-feira, um homem de 38 anos que transitava em uma moto com numeração raspada na região central da cidade.

O flagrante aconteceu no cruzamento da Rua Manoel Antônio Paes de Barros com a Rua Nelson Felício dos Santos. Durante abordagem, ele confessou ter comprado a Honda CG Fan preta em uma lava a jato, por R$ 1 mil e mais quatro parcelas de R$ 300.

Como a numeração do chassi estava raspada, o que é crime, a PM apreendeu o veículo e encaminhou o condutor para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Não é descartada suspeita de que a moto seja produto de roubo ou furto.