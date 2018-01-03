Homem compra moto com numeração raspada e vai preso pela PM

Aquidauana
Flagrante aconteceu na área central da cidade
Equipe da Rondas Ostensivas Táticas do Interior (Rotai) da Polícia Militar de Aquidauana prendeu no início da tarde desta quarta-feira, um homem de 38 anos que transitava em uma moto com numeração raspada na região central da cidade.
O flagrante aconteceu no cruzamento da Rua Manoel Antônio Paes de Barros com a Rua Nelson Felício dos Santos. Durante abordagem, ele confessou ter comprado a Honda CG Fan preta em uma lava a jato, por R$ 1 mil e mais quatro parcelas de R$ 300.
Como a numeração do chassi estava raspada, o que é crime, a PM apreendeu o veículo e encaminhou o condutor para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. Não é descartada suspeita de que a moto seja produto de roubo ou furto.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS