Inmet prevê céu nublado e trovoadas nesta quarta-feira

Meteorologia
Temperatura mínima será de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC
As fortes pancadas de chuva continuam a atingir o município de Aquidauana nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro.
De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá nublado, com possibilidades de trovoadas pela manhã e pancadas de chuva durante todo o dia.
Temperatura mínima será de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS