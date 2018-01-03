Inmet prevê céu nublado e trovoadas nesta quarta-feira

As fortes pancadas de chuva continuam a atingir o município de Aquidauana nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro.

De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu permanecerá nublado, com possibilidades de trovoadas pela manhã e pancadas de chuva durante todo o dia.

Temperatura mínima será de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 32ºC