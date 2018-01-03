Jovem é detido por posse irregular de arma de fogo na Vila Trindade

Um jovem de 18 anos foi detido no fim da noite da última terça-feira (02), em uma propriedade rural na Vila Trindade, em Aquidauana, por posse irregular de arma de fogo.

Conforme o boletim de ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda a fim de localizar um suposto autor de roubo, narrado via rádio por equipe policial, em forma de denúncia. Os oficiais chegaram em uma chácara no referido endereço e avistaram uma bicicleta caída próximo ao portão. Suspeitando da cena, passaram a chamar pelo proprietário, momento em que o autor saiu para atendê-los.

O jovem foi indagado sobre uma arma de fogo e prontamente disse que estava dentro da residência. Em ato contínuo, ele apresentou o objeto e, em seguida, foi detido e levado para a Delegacia de Polícia do município para os procedimentos cabíveis.