Mesmo com céu nublado, chuva deverá dar trégua em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão é do boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Nesta quinta-feira (04), a chuva finalmente deverá dar trégua ao município de Aquidauana.
De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteoroloia (Inmet), o céu permanecerá nublado durante todo o dia, mas não há qualquer previsão de chuva, ainda que em regiões isoladas.
A tendência é que a temperatura mínima seja de 21ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 35ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS