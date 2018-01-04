Mesmo com céu nublado, chuva deverá dar trégua em Aquidauana

Nesta quinta-feira (04), a chuva finalmente deverá dar trégua ao município de Aquidauana.

De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteoroloia (Inmet), o céu permanecerá nublado durante todo o dia, mas não há qualquer previsão de chuva, ainda que em regiões isoladas.

A tendência é que a temperatura mínima seja de 21ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 35ºC.