Postos de Saúde de Aquidauana retomam atendimento aos pacientes

Serviços
Unidades de atendimento retornaram ao atendimento normal na última quarta-feira, dia 3 de janeiro
Os Postos de Saúde de Aquidauana, bem como a Farmácia Básica do Município e o Setor de Ambulâncias e Transporte de atendimento da zona urbana retomaram o atendimento aos pacientes do município na última quarta-feira, dia 3 de janeiro.
De acordo com as informações da Secretaria de Saúde de Aquidauana, todas as Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF's) dos Distritos também estão sendo oganizadas e preparadas nesta semana, para que possam voltar a atender os usuários dos serviços públicos de saúde.
Além disso, foi divulgado que, para melhor atender a população, os administradores da pasta de Saúde do município estão elaborando um calendário especial de atendimento noturno em todas as ESF’s, como foi realizado em 2017. Isso possibilitará aos pacientes que não puderem ir às consultas no período diurno, possam procurar atendimento no período noturno conforme o cronograma especial de cada bairro.
*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana
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