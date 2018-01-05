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Comércio

Aproveitando descontos de queima de estoque, aquidauanenses vão às compras

Com preços mais acessíveis, população aproveita para renovar os móveis e movimenta o comércio de Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 05/01/2018 às 09:42

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Como "tradição" de início de ano, grande parte da população aquidauanense resolveu sair às compras para renovar os móveis de casa e movimentar o comércio da cidade graças aos preços mais acessíveis gerados pela queima de estoque rotineira desta época.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" visitou o centro comercial de Aquidauana e conversou com algumas dessas pessoas, que preferiram aguardar o período de festas passar para, finalmente, encontrar valores mais realistas para os produtos que precisavam adquirir.

A entrevistada Evânia Figueiró, de 30 anos, disse que guardou uma parte do 13º salário para conseguir fazer compras justamente agora. "É a primeira vez que faço isso, de esperar passar o Natal para comprar algo que já estava planejado. Juntei uma parte do 13º com uma parte do meu salário e vim comprar à vista, já que sai mais barato. Comprei essa Máquina de Lavar que ainda ontem estava R$ 1.399,00 e, hoje, com a queima de estoque, paguei R$ 899,00", pontuou.

Outra pessoa que conseguiu renovar a casa foi Odair Matias, de 31 anos, que estava desde a última quinta-feira (04) na fila da loja e calculou, por fim, uma economia total de R$ 800 reais. "É a primeira vez que aproveito essa promoção, mas já estava programando, principalmente por causa dos descontos. Desde ontem, às 15h, paramos na fila, e hoje, por volta de 6h30, conseguimos entrar, mas valeu muito a pena. Precisávamos comprar duas camas, colchões e travesseiros, e no fim economizamos muito", disse.

A gerente comercial da Magazine Luiza, Tânia Corrêa, explicou que esse tipo de ação sempre faz muito sucesso. "Todo ano esse tipo de promoção é fantástica. Daqui a pouco, se voltarem aqui, a loja já vai estar vazia, porque o pessoal leva de tudo, principalmente eletrônicos. Levam também muita máquina de lavar, geladeira e aparelhos portáteis, que estão com preços bem acessíveis", encerrou.

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