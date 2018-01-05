Aproveitando descontos de queima de estoque, aquidauanenses vão às compras

Como "tradição" de início de ano, grande parte da população aquidauanense resolveu sair às compras para renovar os móveis de casa e movimentar o comércio da cidade graças aos preços mais acessíveis gerados pela queima de estoque rotineira desta época.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" visitou o centro comercial de Aquidauana e conversou com algumas dessas pessoas, que preferiram aguardar o período de festas passar para, finalmente, encontrar valores mais realistas para os produtos que precisavam adquirir.

A entrevistada Evânia Figueiró, de 30 anos, disse que guardou uma parte do 13º salário para conseguir fazer compras justamente agora. "É a primeira vez que faço isso, de esperar passar o Natal para comprar algo que já estava planejado. Juntei uma parte do 13º com uma parte do meu salário e vim comprar à vista, já que sai mais barato. Comprei essa Máquina de Lavar que ainda ontem estava R$ 1.399,00 e, hoje, com a queima de estoque, paguei R$ 899,00", pontuou.

Outra pessoa que conseguiu renovar a casa foi Odair Matias, de 31 anos, que estava desde a última quinta-feira (04) na fila da loja e calculou, por fim, uma economia total de R$ 800 reais. "É a primeira vez que aproveito essa promoção, mas já estava programando, principalmente por causa dos descontos. Desde ontem, às 15h, paramos na fila, e hoje, por volta de 6h30, conseguimos entrar, mas valeu muito a pena. Precisávamos comprar duas camas, colchões e travesseiros, e no fim economizamos muito", disse.

A gerente comercial da Magazine Luiza, Tânia Corrêa, explicou que esse tipo de ação sempre faz muito sucesso. "Todo ano esse tipo de promoção é fantástica. Daqui a pouco, se voltarem aqui, a loja já vai estar vazia, porque o pessoal leva de tudo, principalmente eletrônicos. Levam também muita máquina de lavar, geladeira e aparelhos portáteis, que estão com preços bem acessíveis", encerrou.