Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:01

Buscar

Últimas notícias
X

Superação

De Aquidauana para o Brasil, jovem cria página para motivar estudantes

Emanuela Oliveira Quelho incentiva candidatos que tentam vaga no curso de Medicina

Renan Nucci

Publicado em 05/01/2018 às 16:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aos 23 anos, a aquidauanense Emanuela Oliveira Quelho está prestes a realizar o sonho de ser tornar médica. Solidária aos jovens que partilham do mesmo objetivo, mas que sucumbem aos obstáculos do caminho, a estudante do terceiro ano do curso de Medicina decidiu motivá-los, compartilhando suas experiências em vídeos. Por isso, criou no ano passado a fã page do Facebook "MedMotiva", que hoje conta com 13 mil curtidas e milhares de visualizações.

Filha de um médico e de uma fisioterapeuta, Emanuela não encontrou caminho fácil até conseguir ingresso na Unimar, em Marília, onde estuda atualmente. "Durante meu segundo ano de cursinho eu desenvolvi depressão, início de síndrome do pânico e engordei sete quilos em um mês. Eu havia mudado para Ribeirão Preto e a situação foi só se agravando", relatou ela sobre o período de pressão pelo qual passou, principalmente por conta da grande concorrência por vagas.

Apesar das dificuldades, conseguiu alcançar seu objetivo e sentiu que era a hora de mostrar para outras pessoas que elas também seriam capazes. "A proposta da página é motivar quem continua na disputa por uma vaga no vestibular de Medicina. O propósito é ajudar e motivar, contando não só minhas histórias, mas também as de outras pessoas, até que os estudantes possam chegar do outro lado, que é a posição de quem já foi aprovado no vestibular".

Em meio a milhares de depoimentos e a uma verdadeira enxurrada de mensagens de todos os cantos do país, não apenas no Facebook, mas também pela página pessoal do Instagram, Emanuela se recorda com carinho de duas histórias. Uma delas é de uma jovem que teve leucemia aos nove anos, e depois um AVC, mas que graças aos vídeos persiste no sonho. "A outra é uma menina que veio agradecer e me disse que havia perdido o pai, que era tudo pra ela, mas que um vídeo fez ela se reencontrar", pontuou.

Devido ao grande fluxo, a estudante não administra a página sozinha, ela recebe ajuda do namorado Lucas Amaral, 22 anos,  também estudante de Medicina. Eventualmente a mãe, Cacilda Quelho, 50, posta vídeos na página, dando outras visões sobre a trajetória da jovem. O irmão e o pai também participam. "Muita gente passa por essa luta sozinha e o que motivo é mostrar que não estão sozinhas. A história de superação delas também me inspira a continuar".
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo