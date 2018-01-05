De Aquidauana para o Brasil, jovem cria página para motivar estudantes

Aos 23 anos, a aquidauanense Emanuela Oliveira Quelho está prestes a realizar o sonho de ser tornar médica. Solidária aos jovens que partilham do mesmo objetivo, mas que sucumbem aos obstáculos do caminho, a estudante do terceiro ano do curso de Medicina decidiu motivá-los, compartilhando suas experiências em vídeos. Por isso, criou no ano passado a fã page do Facebook "MedMotiva", que hoje conta com 13 mil curtidas e milhares de visualizações.

Filha de um médico e de uma fisioterapeuta, Emanuela não encontrou caminho fácil até conseguir ingresso na Unimar, em Marília, onde estuda atualmente. "Durante meu segundo ano de cursinho eu desenvolvi depressão, início de síndrome do pânico e engordei sete quilos em um mês. Eu havia mudado para Ribeirão Preto e a situação foi só se agravando", relatou ela sobre o período de pressão pelo qual passou, principalmente por conta da grande concorrência por vagas.

Apesar das dificuldades, conseguiu alcançar seu objetivo e sentiu que era a hora de mostrar para outras pessoas que elas também seriam capazes. "A proposta da página é motivar quem continua na disputa por uma vaga no vestibular de Medicina. O propósito é ajudar e motivar, contando não só minhas histórias, mas também as de outras pessoas, até que os estudantes possam chegar do outro lado, que é a posição de quem já foi aprovado no vestibular".

Em meio a milhares de depoimentos e a uma verdadeira enxurrada de mensagens de todos os cantos do país, não apenas no Facebook, mas também pela página pessoal do Instagram, Emanuela se recorda com carinho de duas histórias. Uma delas é de uma jovem que teve leucemia aos nove anos, e depois um AVC, mas que graças aos vídeos persiste no sonho. "A outra é uma menina que veio agradecer e me disse que havia perdido o pai, que era tudo pra ela, mas que um vídeo fez ela se reencontrar", pontuou.

Devido ao grande fluxo, a estudante não administra a página sozinha, ela recebe ajuda do namorado Lucas Amaral, 22 anos, também estudante de Medicina. Eventualmente a mãe, Cacilda Quelho, 50, posta vídeos na página, dando outras visões sobre a trajetória da jovem. O irmão e o pai também participam. "Muita gente passa por essa luta sozinha e o que motivo é mostrar que não estão sozinhas. A história de superação delas também me inspira a continuar".

