Inspirado por amigo, casal cria Biblioteca Livre para difundir hábito da leitura

Conhecimento
Livros estão armazenados em uma casinha artesanal e são acessíveis a todos
A experiência de um amigo inspirou no casal de engenheiros da computação Márcia Ferreira Cristaldo e Leandro de Jesus, de Aquidauana, a ideia de difundir o hábito da leitura entre moradores do município. Na frente da casa deles, montaram a Biblioteca Livre, onde qualquer pessoa pode pegar um livro, desde que se comprometa a devolver, em bom estado.
Segundo Márcia, a iniciativa surgiu a partir da experiência de um amigo durante viagem ao Canadá. "Lá ele fotograou uma [biblioteca] na frente de uma casa em Toronto, chamada Library Free [Biblioteca Livre em livre tradução do Inglês para o Português]", disse sobre a inspiração.
A partir de então, ela e o marido, com conhecimento técnico, desenvolveram uma casinha artesanal e colocaram na frente da residência, onde os livros estão disponíveis a partir de hoje. "Fizemos o projeto da nossa cabeça, meu marido e eu somos engenheiros da computação e tivemos bases de construção na faculdade. Pensamos um pouco e construímos a casinha de livros".
O acesso é liberado para jovens e adultos e, no momento, a coleção conta com 15 livros infantis e oito de conhecimentos gerais. "A ideia é que as pessoas venham pegar em qualquer horário. Não é preciso autorização, mas há um recadinho dentro de cada livro para que seja feita a devolução após a leitura". A biblioteca está localizada na Rua Francisco Dias Feitosa, 905, Bairro Serraria, perto do Campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Luto
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