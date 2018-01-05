Inspirado por amigo, casal cria Biblioteca Livre para difundir hábito da leitura

A experiência de um amigo inspirou no casal de engenheiros da computação Márcia Ferreira Cristaldo e Leandro de Jesus, de Aquidauana, a ideia de difundir o hábito da leitura entre moradores do município. Na frente da casa deles, montaram a Biblioteca Livre, onde qualquer pessoa pode pegar um livro, desde que se comprometa a devolver, em bom estado.

Segundo Márcia, a iniciativa surgiu a partir da experiência de um amigo durante viagem ao Canadá. "Lá ele fotograou uma [biblioteca] na frente de uma casa em Toronto, chamada Library Free [Biblioteca Livre em livre tradução do Inglês para o Português]", disse sobre a inspiração.

A partir de então, ela e o marido, com conhecimento técnico, desenvolveram uma casinha artesanal e colocaram na frente da residência, onde os livros estão disponíveis a partir de hoje. "Fizemos o projeto da nossa cabeça, meu marido e eu somos engenheiros da computação e tivemos bases de construção na faculdade. Pensamos um pouco e construímos a casinha de livros".

O acesso é liberado para jovens e adultos e, no momento, a coleção conta com 15 livros infantis e oito de conhecimentos gerais. "A ideia é que as pessoas venham pegar em qualquer horário. Não é preciso autorização, mas há um recadinho dentro de cada livro para que seja feita a devolução após a leitura". A biblioteca está localizada na Rua Francisco Dias Feitosa, 905, Bairro Serraria, perto do Campus II da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).