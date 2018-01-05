Pancadas de chuva e trovoadas devem voltar a atingir Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão é do boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
As pancadas de chuva com trovoadas isoladas em várias regiões da cidade poderão voltar a atingir Aquidauana nesta sexta-feira (05).
De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser nublado, com trovoadas durante a tarde e possibilidades de pancadas de chuva durante a noite.
A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS