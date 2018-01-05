Pancadas de chuva e trovoadas devem voltar a atingir Aquidauana

As pancadas de chuva com trovoadas isoladas em várias regiões da cidade poderão voltar a atingir Aquidauana nesta sexta-feira (05).

De acordo com o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser nublado, com trovoadas durante a tarde e possibilidades de pancadas de chuva durante a noite.

A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.

