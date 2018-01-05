Sargento Cruz assume cargo de vereador na Câmara Municipal de Aquidauana

O sargento aposentado do Exercito Brasileiro Gilberto Barbosa da Cruz, conhecido como Sargento Cruz, assumiu, na manhã desta sexta-feira (05), uma cadeira de vereador na Câmara de Aquidauana.

Cruz assume a nova função após o licenciamento do agora Secretário Municipal de Educação, Mauro do Atlântico.

Em entrevista ao jornal "O Pantaneiro", o político falou sobre suas expectativas na função de vereador. "Nós teremos um ano de trabalho e precisamos corresponder aos 341 votos que recebemos, trabalhando por todo o município de Aquidauana, ouvindo as pessoas. Vereador tem que estar na rua, fiscalizando, observando, ouvindo o que as pessoas tem pra dizer", disse.

Ele ainda afirmou que fará questão de atender a demanda de toda a população. "Os nossos munícipes poderão ter a certeza de que o nosso gabinete atenderá a todos os aquidauanenses. Qualquer pessoa que precisar de algo que esteja em nosso alcance, pode contar conosco. Estaremos também dando suporte ao nosso prefeito Odilon Ribeiro no exercício no mandato do Executivo Municipal, principalmente por ele nos oportunizar assumir essa cadeira", pontuou.

Para finalizar, o vereador comentou sobre a alegria de estar assumindo seu lugar na política aquidauanense. "Eu estava comentando com o Aurio Quadros Leite, que estamos entrando para a história desse município, como os primeiros militares a assumirem uma vaga na nossa política. Eu, como vereador, e ele, como meu assessor. É imensurável sentir uma alegria dessa, nesse momento", finalizou.