Comando do 7º Batalhão da Polícia Militar define estratégias para 2018

Mãos à Obra
Reunião para definição de estratégias ocorreu na última sexta-feira (05)
Na última sexta-feira (05), uma reunião entre o Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar e sua equipe de oficiais, realizada nas instalações da PM em Aquidauana, definiu as estratégias operacionais para o ano de 2018.
De acordo com o Tenente-Coronel PM Airton Leonel Praeiro, todas as ações que já estão instauradas e que deram certo no último ano continuarão "a todo vapor", como a Operação Presença Ativa, que tem por objetivo combater a criminalidade e diminuir os ilícitos registrados, e a Operação Bairro Seguro, que garante rondas e visitas comunitárias nos bairros com aproximação entre PM e comunidade. Outras ações que sejam úteis para a segurança da população pertencente a área de atuação do 7º BPM (Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti e seus respectivos distritos), serão desencadeadas em tempo oportuno.
Ainda segundo o Tenente-Coronel Praeiro, os projetos sociais desenvolvidos, como Patrulhas Mirins de Aquidauana e Anastácio e Projeto Bom de Bola, Bom na Escola, terão continuidade. Nesse quesito, a grande vitória prevista para este ano será a implantação do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) nesta região.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do 7º BPM
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