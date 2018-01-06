Filho procura pai desaparecido em propriedade rural de Aquidauana

Desespero
Desaparecimento teria ocorrido entre a noite da última quinta-feira (04) e a manhã de sexta-feira (05)
Um homem de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para denunciar o desaparecimento de seu pai, Laurentino Gomes Amorim, de 61 anos, que desapareceu entre a noite da última quinta-feira (04) e o início da manhã de sexta-feira (05), na Fazenda Olhos d'Água, nas margens da BR-419.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo comunicante, na noite de quinta-feira todos jantaram juntos e foram dormir, mas, ao amanhecer, notou que o idoso havia desaparecido. Ele ainda relatou que a vítima trabalha no local há aproximadamente 7 anos, fator que o permite conhecer bem a fazenda e, dessa forma, não se perder pela propriedade.
O filho, desesperado com a situação, informou também que todos os pertences e roupas de seu pai ainda estão no local e que na noite anterior de seu desaparecimento, ele apenas trajava uma bermuda e uma camisa xadrez.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do município.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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