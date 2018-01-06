Final de semana terá início chuvoso, diz Inmet

Este sábado (06) deverá ser mais um dia chuvoso no município de Aquidauana, conforme boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com céu nublado durante todo o final de semana, as probabilidades de chuva para hoje duram todo o dia, mas as possibilidades de trovoadas se agravam durante os períodos vespertino e noturno.

A temperatura mínima deste sábado deverá se manter em 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.