Final de semana terá início chuvoso, diz Inmet

Previsão do Tempo
As possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas se agravam entre os períodos vespertino e noturno
Este sábado (06) deverá ser mais um dia chuvoso no município de Aquidauana, conforme boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Com céu nublado durante todo o final de semana, as probabilidades de chuva para hoje duram todo o dia, mas as possibilidades de trovoadas se agravam durante os períodos vespertino e noturno.
A temperatura mínima deste sábado deverá se manter em 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 34ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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