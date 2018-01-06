Homem é preso por desacato na área central de Aquidauana

Um homem de 48 anos foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana por desacato cometido contra um policial na região central do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de trânsito foi solicitada para atender uma denúncia de um veículo que estaria estacionado em frente a uma loja nas vagas destinadas ao uso exclusivo para motocicletas. Sendo constatada a veracidade da denúncia, o policial de trânsito presente estava registrando a ocorrência, momento em que apareceu a pessoa responsável pelo veículo e sanou a irregularidade, não sendo necessária a utilização do guincho para a remoção do mesmo.

Neste momento, o autor do crime, que já acompanhava toda a situação, falou em voz alta, contra o policial de trânsito, "este filho da p*** não fez nada e só tá liberando porque é carro de polícia".

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao mesmo, que posteriomente foi levado até a delegacia para as providências cabíveis.